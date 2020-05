The Boys confirma su tercera temporada

Aunque la segunda temporada de The Boys aún está por estrenarse este año, Amazon ya dio luz verde a una tercera parte, la cual, se espera que debute en 2021. Aunque era evidente que una segunda temporada estaba en camino debido al éxito que tuvo la primera, parece que Amazon le tiene mucha fe al proyecto como para haber autorizado una tercera tan precipitadamente.

No sabemos qué dirección tomará la segunda temporada, o si adaptará la historia que siguen los cómics, pero para esta tercera parte el showrunner de la serie, Eric Kripke, ha revelado que le gustaría adaptar la historia Herogasm de los cómics.

“¡Ya sabemos cómo hacer Herogasm! Saldrá en la tercera temporada (si es que nos la autorizan). Realmente he querido hacerlo, pero tenía que averiguar cómo añadirle nuestro toque, así que no solo será una hora de porno hardcore. ¡Pero creo que lo logre! Estoy súper emocionado por eso.”

De igual manera, también conocemos los nombres que tendrán todos los episodios de la segunda temporada y acá te los compartimos:

1. The Big Ride

2. Proper Preparation and Planning

3. Nothing Like It In The World

4. Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men

5. We Gotta Go Now

6. The Bloody Doors Off

7. Butcher, Baker, Candlestick Maker

8. What I Know

Fuente: The Cinema Spot