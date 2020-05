Conoce a los actores que le darán vida a Eivor en Assassin’s Creed: Valhalla

Desde la revelación de Assassin’s Creed: Valhalla la semana pasada, Ubisoft y varios miembros del equipo de desarrollo han estado compartiendo información constante sobre este proyecto. Recientemente, el director creativo, Ahsraf Ismail, reveló quiénes son los actores que le darán vida a Eivor, protagonista de la historia, tanto en su versión masculina, como femenina.

Con un tweet, Ahsraf Ismail reveló a Cecilie Stenspil, para la versión femenina, y Magnus Bruun, para la versión masculina. Ambos son actores daneses, y este último ya tiene cierta experiencia retratando a un vikingo en Inglaterra durante la época de la regla de Alfred el Grande. Bruun interpreta a un señor de la guerra danés llamado Cnut en The Last Kingdom, que puedes ver en Netflix si quieres una vista previa de la actuación de Bruun.

Por otro lado, Cecilie Stenspil no cuenta con previa experiencia en el mundo de los vikingos, pero si con un repertorio de papeles importantes en la televisión danesa.

For #AssassinsCreedValhalla here are our phenomenal leads, Female and Male Eivor ?❤️

Cecilie Stenspil – https://t.co/WqaAjH9d1q

Magnus Bruun – @Magnus__Bruun pic.twitter.com/kfVfXSLqkI

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 1, 2020