Checa las increíbles ediciones especiales de Assassin’s Creed: Valhalla

Como es costumbre con la mayoría de los lanzamiento AAA, Assassin’s Creed: Valhalla contará con un par de ediciones especiales para todos los aficionados de esta serie. En esta ocasión contamos con ediciones estándar, Gold, Ultimate y Collector’s, cada una ofrecerá diferentes contenidos, con la última siendo la más completa.

Las cuatro versiones incluyen el juego inicial. Sin embargo, sólo la Gold, Ultimate y Collector’s vienen con el pase de temporada. La pre-ordenes ya están disponibles en la tienda oficial de Ubisoft, y si pre ordenas el juego, recibirás una misión especial, conocida como The Way of the Berserker. A continuación te decimos qué ofrece cada edición:

Gold Edition: ofrece el juego base, así como el pase de temporada. Por el momento Ubisoft no ha revelado qué tipo de contenido se ofrecerá en un futuro.

Ultimate Edition: además del juego base y pase de temporada, tendrás acceso a:

-El conjunto de Berserker, que incluye el Hacha Barbada, el escudo ligero Guardia Osuna, una nueva apariencia para tu cuervo, la temible montura Lobo Hati y el atuendo de Berserker para Eivor.

-El pack de drakkar Berserker, con un majestuoso barco vikingo, un mascarón de proa único y un juego de velas nuevas.

-El pack de asentamiento Berserker, que te permite personalizar aún más tu colonia en Inglaterra.

-Un conjunto de runas para afilar tus armas y mejorar el equipo que quieras.

Por último, la Collector’s Edition, además de contar con todo lo que incluye la Ultimate Edition, también ofrece:

–La magnífica réplica de Eivor y su drakkar, de Ubicollectibles (altura: 30 cm).

-Una caja de coleccionista con un arte único.

-El steelbook exclusivo de Ubisoft Store con un diseño icónico inspirado en los emblemas del juego.

-La figura vikinga de Eivor con su cuervo y su hacha danesa.

-Un certificado de autenticidad premium de tu Collector’s Edition, con un número de serie único.

-Un juego de tres litografías que muestra alguna de las obras de arte conceptual más impresionantes del juego.

-Banda sonora del juego seleccionada.

En la tienda mexicana de Ubisoft sólo se encuentran disponibles la edición estándar, la cual tiene un precio de $1,099 pesos, la Gold Edition a $1,799 pesos, y la Ultimate Edition a $2,199 pesos. Por el momento no hay noticias sobre la Collector’s Edition en nuestra región.

Assassin’s Creed: Valhalla estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Google Stadia en holiday 2020. Puedes conocer más sobre lo que ofrece este juego aquí. De igual forma, aquí puede checar el primer tráiler del juego.

Vía: Ubisoft