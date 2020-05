El siguiente Inside Xbox revelará los primeros juegos del Xbox Series X

A pesar de que ya sabemos cuales son las especificaciones técnicas del Xbox Series X, aún hay un elemento que los fans necesitan conocer a detalle: los juegos. Xbox esta consciente de este esto, así que el próximo 7 de mayo a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un Inside Xbox dedica a este aspecto de la siguiente generación de consolas.

Aunque por el momento no conocemos a ciencia cierta qué es lo que se presentará en el Inside Xbox del próximo jueves 7 de mayo, es casi seguro que veamos nuevo gameplay de Halo: Infinite. De igual forma, Ubisoft ha confirmado que la revelación del gameplay de Assassin’s Creed: Valhalla se llevará a cabo en este evento.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020