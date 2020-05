Nicolas Cage interpretará a Joe Exotic en una serie, y así reaccionó el internet

El día de hoy se reveló información que, sin duda alguna, es una gran sorpresa para muchos. Recientemente se dio a conocer que Nicolas Cage, uno de los mayores actores de culto, protagonizará su primera serie televisiva, y lo hará dándole vida a Joe Exotic, la estrella de la docuserie de Netflix, Tiger King.

Esta mini serie basada en hechos reales, contará con ocho episodios y será producida por Television Studios y CBS Television Studios, y estará basada en el artículo escrito por Leif Reigstad “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild”.

Pero esto no es todo, ya que Kate McKinnon está produciendo una serie limitada basada en el podcast Wondery Over My Dead Body sobre los acontecimientos, interpretando a Baskin. Ryan Murphy de American Crime Story está en conversaciones para crear una serie limitada con guión para Netflix. Se rumorea que Rob Lowe interpreta a Exotic en esa adaptación.

Después de la revelación de esta información, el internet explotó con reacciones de Nicolas Cage, especialmente considerando que el actor es reconocido por su extenso rango de actuaciones, las cuales son extravagantes en su mayoría, así que ponerlo en el papel de alguien tan exótico como Joe Exotic suena bastante lógico, y así reaccionaron los fans.

