Tal parece que el Switch podría recibir más juegos de Nintendo 64 dentro de poco. Gracias a los dataminers que investigaron los archivos de Super Mario 3D All-Stars después de que este se filtrara, se reveló que hay referencias hacia otros juegos de N64, específicamente Kirby 64, Perfect Dark, Pokémon Snap, Mario Tennis, Paper Mario y Mario Golf.

6738 │ ;18n64Kirby64Renderer

6739 │ 20n64MarioGolfRenderer

6740 │ 21n64MarioStoryRenderer

6741 │ 22n64MarioTennisRenderer

6742 │ 22n64PerfectDarkRenderer

6743 │ 22n64PokemonSnapRenderer

Strings in the 3D All Stars N64 Emulator , Nintendo Switch Online?

— DashingIb (@IbDashing) September 15, 2020