Super Mario 3D All Stars ha sido filtrado

Nintendo ha sufrido de una serie de filtraciones a lo largo de 2020. Desde la famosa Gigaleak con información de decenas de juegos a lo largo de diferentes plataformas, hasta juegos para Nintendo Switch como Paper Mario: The Origami King. Ahora, a tan solo un par de días de su lanzamiento, Super Mario 3D All Star se ha filtrado en el internet.

Afortunadamente, al tratarse de juegos que ya estaban en el mercado, la filtración no revela información como la historia o contenido adicional. En su lugar, actualmente el internet está repleto de información relacionada con el aspecto técnico y los emuladores que se usaron para llevar a Super Mario 64, Super Mario Sunshine y a Super Mario Galaxy a Nintendo Switch.

Galaxy in particular is really interesting. It appears they recompiled the original code to run natively on the Switch CPU, but everything else (GPU/Audio) is running in the emulator.

De acuerdo con el usuario OatmealDome, un data minero famoso, cada título corre en un emulador de sus respectivas consolas originales. De igual forma, parece que en el caso de Galaxy, Nintendo ha logrado que el juego corra nativamente en el CPU del Switch, pero han emulado aspectos como el audio y el GPU.

Other minor tidbits…

The project codename might be "Stardust". There also might be a sub-codename for Galaxy – "Shigeru".

The menu that lets you choose games is made with LunchPack (engine used by Splatoon / Mario Maker / Animal Crossing).

— OatmealDome (@OatmealDome) September 15, 2020