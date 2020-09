Review – Super Mario 3D All-Stars

35 años de reinado

Hace más tres décadas y media, el medio era sumamente diferente a lo que es hoy en día. El futuro era incierto, pues Atari se había encargado de prácticamente exterminar al mercado estadounidense gracias a un terrible control de calidad y otras circunstancias. A pesar de que del otro lado del Pacífico el negocio continuaba siendo prospero, Japón sabía que para de verdad poder crecer, se necesitaba hacer algo para recuperar la confianza de los americanos. Así, en un arrebato total que los llevó a tomar decisiones que actualmente podrían ser catalogadas como “draconianas”, Nintendo se aventuró en lanzar un nuevo sistema casero que lo cambiaría todo. Para lograr que su producto fuera un éxito, se necesitaba de un título diferente que demostrara que en las manos correctas, los videojuegos podían seguir adelante. El resto es historia y ahora tenemos a uno de los personajes más icónicos de toda la cultura popular, el cual, se encuentra cumpliendo 35 años de reinado y como parte de los festejos, se ha lanzando una colección de tres de sus juegos más queridos de todos los tiempos.

El impacto que Mario y todos juegos han tenido en nuestras vidas es algo complicado de medir. Sobre todo si tomamos en cuenta que en realidad, seguimos viviendo su época, asunto que no nos permite tener una perspectiva más amplia o, como dicen los estadounidenses, “ver la gran imagen”. De lo que sí estamos seguros es que la cultura popular no sería la misma sin la existencia del famoso plomero, por lo que negar su influencia e importancia, está fuera de la mesa o de cualquier discución. Sus 35 años llegan en medio de un mundo convulsionado por eventos que nadie vio venir y que por supuesto, terminaron afectando cualquier plan que Nintendo tuviera al respecto. Aún así, Super Mario 3D All-Stars aterriza en el Switch para permitirnos volver a vivir -o por qué no, hacerlo por primera vez- tres de las aventuras más mágicas del héroe del reino champiñón.

Tres grande pero…

Antes de pasar a describirte exactamente qué contiene Super Mario 3D All-Stars y cómo es que ejecuta este contenido, me parece prudente hablar brevemente de los tres títulos de la colección y claro, del gran ausente. Por supuesto que si conoces a profundidad las historias, significado y sobre todo, legado de estos títulos, cómodamente te puedes saltar esta sección de la reseña sin ningún tipo de problema.

¿Sigues conmigo? Excelente. Pues empecemos por el inicio. Super Mario 64, título que estrenó a nuestros amados Nintendo 64 en el mes de septiembre de 1996 cuando la consola se lanzó en esta parte del mundo, es el juego más añejo de esta colección y probablemente, el más importante si de legado hablamos. El ver a Mario en 3D es, sin duda, uno de los momentos más memorables en la vida de todos los que jugamos. Lo interesante de este asunto es que no solo fue un juego que te impactaba desde el primer segundo por cómo es que se veía, sino que era uno con excelente jugabilidad que demostró que el salto del 2D a las tres dimensiones, era algo totalmente posible, esto claro, en medio de un montón de intentos fallidos de otras compañías. Una nueva revolución para Mario y para todo el medio había nacido.

Luego de que el Gamecube debutara en medio de una polémica justo porque Mario no había estado ahí, la nueva consola de Nintendo vivía un primer año complicado de ventas en el que el PS2 de Sony se devoraba el mercado a puños. Llegó agosto de 2002 y fue momento de que la mascota de la Gran N intentara dar un golpe certero. Un joven pero sumamente experimentado Yoshiaki Koizumi, tomaba las riendas de la creación de Shigeru Miyamoto para presentarnos Super Mario Sunshine, juego que si bien, seguía las convenciones de su antecesor, también introducía bastantes nuevas ideas. El concepto general del juego funcionó y la magia está ahí, pero también tenemos que aceptar algunos de sus elementos se sentían un poco fuera de lugar y no tan pulidos. La vacación de Mario fue querida por los fans, pero no terminó por ser ese empuje que se esperaba para la consola cúbica.

Después de haber perdido rotundamente la generación contra el monstruo en el que se había convertido la marca PlayStation, los de Kioto decidieron dar un giro de 180 grados para salirse y buscar a un mercado completamente nuevo: el de los jugadores casuales. El Wii se convirtió en un éxito instantáneo pero quienes teníamos años jugando juegos de Nintendo, no pudimos evitar sentirnos un poco desatendidos. Eso cambiaría radicalmente cuando en noviembre de 2007, Mario literalmente nos llevaría a las estrellas con Super Mario Galaxy, juego que más bien intentaba regresar a la filosofía lineal que la serie tiene en sus entregas 2D, para mezclarla con una absurda cantidad de locas ideas completamente nuevas. El resultado fue un juego sublime que ha quedado para la posteridad.

Esos son a muy grandes rasgos, los tres juegos con los que toparas dentro de Super Mario 3D All-Stars, pero… ¿dónde quedó Super Mario Galaxy 2? Debido a todas las ideas que no se pudieron meter en Super Mario Galaxy de 2007 y claro, la enorme cantidad de nuevos conceptos que se pensaba, podían funcionar sobre la misma base, Nintendo decide lanzar tres años más tarde Super Mario Galaxy 2 también en el Wii, siendo un juego que en muchos de sus apartados supera a su antecesor y que perfecciona la fórmula magistralmente. Para serte franco, no tengo idea de por qué no fue incluido en la colección, más si tomas en cuenta que adaptarlo sería básicamente trivial si ya tenías trabajado al primer título de la serie. Sin duda alguna, el gran ausente de este producto.

The All-Stars

Ahora sí, es momento de pasar a contarte de manera detallada qué es lo que viene dentro de Super Mario 3D All-Stars y sobre todo, cómo es que funcionan estos juegos originalmente diseñados para televisiones de rayos catódicos, en pantallas modernas.

Como seguramente ya sabes, Super Mario 3D All-Stars viene con Super Mario 64 de 1996 lanzando originalmente el Nintendo 64, Super Mario Sunshine de 2002 lanzando en el Gamecube, y con Super Mario Galaxy, juego estrenado en 2007 dentro del Wii. Además, se incluyen los soundtrack completos de estos tres juegos dentro de la colección para que los puedas escuchar en tu Switch.

Lo más importante ¿cómo fue el trabajo de remasterización? Te tengo muy buenas noticias, pues a diferencia de lo que pasó con el All-Stars que se lanzó en Wii para celebrar los 25 años de la franquicia, aquí sí se tuvo cuidado al momento de hacer los ports. Los tres juegos lucen sensacionalmente bien incluso en una televisión 4K, mientras que su desempeño es sumamente aceptable.

Vamos por partes. Super Mario 64 corre a una resolución de 960×720 cuando la consola está conectada a la televisión, mismo caso cuando está en modo portátil. La verdad es que resulta bastante impresionante ver a este juego de hace 24 años corriendo frente a tus ojos a esa resolución, con todo y su limitado conteo de polígonos. Es un gusto no ver esos filtros borrosos que tenía su versión original. La verdad es que se hizo un gran trabajo al momento de escalar las pobres texturas que tenía. Probablemente mi única queja es que me hubiera encantado verlo en 16:9, pero en general, estamos frente a algo muy bien logrado.

Por su parte, Super Mario Sunshine se despliega a una resolución de 1080p cuando el Switch está en el dock, y a 720p cuando estamos en modo portátil. Creo que de los tres, éste fue el juego que más diferente sentí respecto a los recuerdos que tengo del original. Para que las texturas se vieran mejor a estas resoluciones, se les hicieron algunos retoques que medio las hacen parecer como si hubieran sido pintadas con acuarelas. El resultado al menos a mi, me ha parecido fantástico, pues todos los colores del juego vibran como nunca antes me había tocado ver. De este lado, la única queja que tengo es que sí se llegan a sentir algunas leves caídas de framerate en ciertos momentos.

Sin lugar a dudas, la parte más impresionante de Super Mario 3D All-Stars se llama Super Mario Galaxy. Verlo corriendo en 1080p frente a tus ojos es algo que te dejará sin aliento. De verdad, parece un juego completamente nuevo de Switch. Ni qué decir de tenerlo en 720p nativo cuando la consola está en nuestras manos. Aquí seguramente te preguntarás cómo funciona el tema de los controles. Pues bien, si estás jugando en tu televisión con los Joy-Con o con el Pro Controller, la cosa funciona exactamente como con el Wii, es decir, controlas un puntero para ir tomando las estrellas o para hacer selecciones en el menú. El giro de Mario se puede realizar agitando los controles o también, con el botón Y. Lo que no sé qué sucede es si pones este juego en el dock pero estás usando un control de terceros sin sensores de movimiento. Según yo, no podrás pasar de la pantalla de inicio. Ten en cuenta esto si estás en este caso.

¿Se puede jugar Super Mario Galaxy en portátil o un Switch Lite? Sí, por supuesto que sí. Aquí, el puntero se utiliza tocando la pantalla táctil de la consola. La verdad es que es una solución que funciona, pero que está lejos de ser óptima, pues es poco natural el hecho de quitar la mano de los botones derechos para intentar recolectar los pedazos de estrella, pero bueno, la opción ahí está.

¿Eso es todo lo que ofrece Super Mario 3D All-Stars? Sí, los tres juegos con las características que te comenté, más sus soundtracks completos. ¿Es suficiente? Creo que esa respuesta ya depende de cada quién. ¿Me hubiera gustado un remake más a profundidad de estos juegos o de al menos uno de ellos? Sí, sin duda, pero también tenemos que entender que la idea de traer a viejos clásicos de regreso no siempre tiene que ser forzosamente con una producción AAA de cientos de millones de dólares. Me podrás decir “es la mascota de Nintendo, debieron haber hecho más”. Puede que tengas razón, pero creo que la idea de también tener a estos títulos con una cara lo más parecida a la que tenían cuando se lanzaron, creo que también es válido, sobre todo porque como te digo, se les dio un muy buen tratamiento, esto sin mencionar que al menos para mi, el tema de los soundtracks por sí solo, hace que todo valga la pena. Digo ¿has visto cuánto cuesta el soundtrack de Super Mario 64?.

Debemos preservar

Es vital que el medio se autopreserve. Es de suma importancia que la mayor cantidad de juegos posible, estén disponibles para jugarse en plataformas modernas y que sobre todo, estén al alcance de todos. El discurso de “es que no están vendiendo refritos” es uno que está podrido y que carece completamente de fundamento real. Mismo caso del tema de la emulación ilegal. La falta de documentación y accesibilidad solo van a derivar en que se cometan los errores del pasado y en que el medio no pueda seguir avanzando. Reconocer y entender a nuestro pasado, es tan o más importante que planear para el futuro. Para innovar es importante saber de dónde vienen las cosas. ¿No concuerdas con esto? Está perfecto, no consumas productos como Super Mario 3D All-Stars y listo. Repito, al final es decisión de cada quien.

¿Faltó Super Mario Galaxy 2? ¿nos hubiera gustado mejor tener un remake total de Super Mario 64? Sí y tal vez sí, pero creo que de igual forma, Super Mario 3D All-Stars te está entregando tres grandísimos juegos que lucen sensacionalmente bien en nuevas televisiones y que como te decía, te muestran un cara muy similar a la que tuvieron cuando se estrenaron originalmente en sus respectivas consolas. Me parece que la preservación a veces también se trata de eso. El que además vengan con sus soundtracks completos, me parece que hacen de esta colección algo simplemente irresistible para los fans de Nintendo. A quienes nunca les ha gustado todo este asunto o que optan por opciones ilegales, evidentemente aquí no encontrarán nada de interés. Solo recuerda que no hay razón ni fundamentos reales para atacar a quienes sí encontramos valor en un producto como este.