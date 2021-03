Director de God of War revela que nunca termina los Assassin’s Creed

Actualmente, Ubisoft está aplicando una fórmula bastante tradicional para sus juegos de mundo abierto como Watch Dogs: Legion, Immortals Fenyx Rising y Assassin’s Creed: Valhalla. La mayoría de estos títulos requieren una alta inversión de tiempo por parte de sus jugadores, así que se entiende que no todos puedan terminarlos. Cory Barlog, director de God of War, admite que él difícilmente los acaba.

Barlog explicó que, específicamente para Assassin’s Creed, él tiene dificultades al momento de terminarlos. Acá sus razones:

“Cuando juego un Assassin’s Creed, cualquiera de ellos, siempre quiero dejarlo la primera vez que nos envían al futuro. La segunda vez, por norma general, abandono. Soy plenamente consciente de todo lo que me pierdo, pero no consigo engancharme a la trama ambientada en el futuro. No es que no sea buena, es solo que lucho por emocionarme cuando todo lo que quiero hacer es ser un assassin, un pirata o explorar el Antiguo Egipto.”