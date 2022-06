Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el posible regreso de Chris Evans al MCU. Aunque el actor nunca cerró la puerta por completo al papel de Captain America, después de Avengers: Endgame, este personaje tuvo su merecido final. Ahora, con el multiverso afectando a estas películas, no se descarta la posibilidad de ver al actor en el rol de otro héroe de Marvel, y Joe y Anthony Russo creen Evans sería perfecto para Wolverine.

En una reciente entrevista con Comicbook, Joe Russo señaló que el carisma y la forma de actuar de Evans sería perfecta para darle vida al mutante de los X-Men. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Evans tiene un alcance increíble y un gran físico, y es realmente bueno en el control del cuerpo. Es un actor increíble. No lo digo de mala manera, pero no se parece en nada al Capitán América. Steve Rogers es muy controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático, y aporta mucha energía al set. Me encantaría verlo hacer algo como Wolverine”.