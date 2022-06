Aunque Spider-Man forma parte del universo cinematográfico de Marvel producido por Disney, las películas de este personaje no están disponibles en Disney+. Afortunadamente, esto cambiará en las próximas semanas, ya que la plataforma de streaming recibirá cinco cintas de arácnido.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Spider-Man, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man: Homecoming estarán disponibles en Disney+ a partir del próximo 8 de julio de 2022, mismo día en que se estrena Thor: Love and Thunder.

Nuestro sentido arácnido está cosquilleando 🕷️ Estas son las películas de Spider-Man que se estarán balanceando a #DisneyPlus el 8 de julio. pic.twitter.com/BqYvx0zfaQ — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 23, 2022

Esta no será la primera vez que contenido de Spider-Man llega a Disney+, ya que algunas de las series animadas clásicas del personaje ya están en la plataforma. De igual forma, y como seguro ya se dieron cuenta, las películas de Spider-Man 3, Spider-Man: Far From Home y No Way Home no llegarán a este servicio, al menos no por el momento.

Recuerda, Spider-Man, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man: Homecoming llegarán a Disney+ el próximo 8 de julio de 2022. En temas relacionados, estas son las primeras opiniones de Thor: Love and Thunder. De igual forma, director de Avengers: Endgame revela que Chris Evans sería perfecto como Wolverine.

Nota del Editor:

Aunque la ausencia de Spider-Man: Far From Home y No Way Home es algo extraño, especialmente la segunda cinta de esta trilogía, ya que está disponible en otras plataformas, el no tener Spider-Man 3 es algo de que la gente tal vez no se queje mucho.

Vía: Disney+