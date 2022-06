Aunque aún faltan un par de semanas para el estreno de Thor: Love and Thunder, el día de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de esta cinta, en donde varias personas tuvieron la oportunidad de ver la nueva película de Marvel. De esta forma, las opiniones de esta cinta ya están circulando en línea, y estas son las primeras reacciones del público.

Pese a que el embargo para publicar reseñas y calificaciones completas se levantará hasta el 5 de julio, en Twitter ya se pueden encontrar las primeras reacciones por parte de algunos de los afortunados asistentes a la alfombra roja.

“#ThorLoveAndThunder es la película más divertida del MCU. Los chistes son excelentes al igual que el elenco que los entrega. Christian Bale, obviamente, también es aterrador como #Gorr PERO, la trama se sintió plana y sin apuestas. No estoy seguro si es un problema de #Thor o el MCU sin un gran problema”.

#ThorLoveAndThunder is the funniest film in the MCU. The jokes are excellent as is the cast delivering them. Christian Bale, obviously, is also terrifying as #Gorr BUT, the plot felt flat and stakeless. Not sure if that's a #Thor problem or an MCU-without-a-big-bad problem. pic.twitter.com/G6XP9EyL0Y — Eric Italiano (@ericitaIiano) June 24, 2022

“¡¡Wow!! #ThorLoveandThunder es genial! La mejor entrada en la Fase 4 por detrás de Shang-Chi y No Way Home. Me reí. Lloré. Luego me reí y lloré un poco más, en ese orden. Natalie Portman FINALMENTE se le da lo que le corresponde. La Dra. Jane Foster es más que digna de ser Mighty Thor”.

Wow!! #ThorLoveandThunder is great! The best entry in Phase 4 behind Shang-Chi and No Way Home. I laughed. I cried. Then I laughed and cried some more, in that order. Natalie Portman is FINALLY given her due. Dr. Jane Foster is more than worthy of being the Mighty Thor.⚡️ pic.twitter.com/oOop89P1uf — Kirsten (@KirstenAcuna) June 24, 2022

“THOR: LOVE AND THUNDER es la mejor película del MCU o, en realidad, cualquier película que se haya hecho porque tiene una referencia directa a COCKTAIL (esa parte no es una broma) y en mi propio panteón de referencias, esas son las reglas que establecí hace mucho tiempo, así que debo cumplir con ellos”.

THOR: LOVE AND THUNDER is the greatest MCU movie, or, for that matter, any movie ever made because it has a direct reference to COCKTAIL (that part not a joke) and in my own pantheon of references, those are the rules I set long ago so I must abide by them — Mike Ryan (@mikeryan) June 24, 2022

“¡Otra aventura clásica de Thor! #ThorLoveAndThunder es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas impulsadas por Guns N’ Roses con una historia desesperadamente romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe son especialmente geniales. ¡Y Korg!”

Another classic Thor adventure! #ThorLoveAndThunder is everything I wanted it to be. Big, colorful, weird Guns N' Roses-fueled battles to go w/ a hopelessly romantic story about discovering love in unexpected places. Christian Bale & Russell Crowe are especially great. And Korg! pic.twitter.com/fu0gTUuMRj — Erik Davis (@ErikDavis) June 24, 2022

“#ThorLoveAndThunder mejora cuando no intenta recuperar desesperadamente la magia de Ragnarok. La mayor parte del humor no aterriza tan bien como la primera vez, pero Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale lo hacen lo mejor posible”.

#ThorLoveAndThunder gets better when it's not trying to desperately recapture the magic of Ragnarok. Most of the humor doesn't land as well as it did the first time, but Chris Hemsworth, Natalie Portman, & Christian Bale do the best with it. More coming soon to @DiscussingFilm pic.twitter.com/2jkZD8TJAi — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 24, 2022

Una vez que el embargo se levante veremos más opiniones, así como reseñas en donde se detallen por completo todos los aspectos positivos y negativos de la cinta. Sin embargo, por el momento parece que Thor: Love and Thunder cumple con las expectativas de ser una divertida y entretenida película de Marvel.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022. En temas relacionados, se ha encontrado un error en el tráiler de la película. De igual forma, este largometraje será el primero en el MCU en mostrar un “desnudo parcial”.

Nota del Editor:

Más que avanzar la historia del MCU, Thor: Love and Thunder luce como una aventura espacial con toques románticos, lo cual es más que perfecto para el tipo de cinta que se espera. Sin duda alguna, algo que los fans de estas películas no se deben de perder.

