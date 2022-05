Hay un error gracioso en el tráiler de Thor: Love and Thunder

El estreno de Thor Love and Thunder se encuentra muy cerca, siendo así la cuarta cinta en la que vemos a este personaje destacar por lo alto con nuevos enfrentamientos y misterios por descubrir. Eso ha llevado a algunos a analizar el tráiler una y otra vez, y justo se ha descubierto un error, del cual hasta el propio director Taika Waititi, se ha reído de forma pública.

El error no proviene tal cual del video, sino del sistema de subtítulos que generan las diferentes plataformas, cambiando así el significado de una línea por otra un tanto diferente. Esto pasa cuando el personaje de Christian Bale pronuncia “todos los dioses morirán”, y que el robot traductor capta como “ Oh, dios! Moriremos” siendo un mensaje no del todo correcto.

Así el propio Waititi mencionó que si algún día los robots conquistaran el mundo, por lo menos deberían aprender diferentes acentos.

Lol if the robots are planning to take over the world they're going to need to learn different accents. Nice one, @twitter technology! pic.twitter.com/p2fatrqKdr

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) May 24, 2022