Curiosidades de la saga Xenoblade Chronicles

La gran N ha seguido alimentando el hype en torno a Xenoblade Chronicles 3, el cual se estrenará el próximo 29 de julio y promete ser una de las mejores experiencias del género RPG para Nintendo Switch. En esta ocasión viajaremos en el tiempo para conocer algunas de las curiosidades asociadas a esta franquicia.

Modificando el nombre: En un inicio, se había considerado que la exitosa franquicia a cargo de Monolith Soft, se llamara “Monado: Beginning of the World”, sin embargo, fue renombrado como Xenoblade Chronicles en honor a su director, Tetsuya Takahashi.

Estirpe griega: Monado, el nombre de la legendaria arma, proviene de la palabra “Monad” que significa “único” en las culturas antiguas de Grecia.

Experimentando el sistema de batalla: Tetsuya Takahashi contempló implementar una mecánica de peleas por turnos donde se pudiera ver el futuro, pero acabó quedándose con un sistema de combate en tiempo real.

Apelando al Ying Yan: Por mucho tiempo se ha hecho la analogía de que Bionis y Mechonis están relacionados con los conceptos del taoísmo, ya que ambos tienen la misma fuerza, igualan en combate y no pueden derrotarse. En resumen, son diferentes pero se complementan entre sí.

Pasión por la alquimia: Al completar el primer intercambio con alguien, se desbloquea el logro “Intercambio equivalente”, pudiéndose tratar de una referencia a Fullmetal Alchemist, bajo la premisa de que para obtener, se debe de perder algo de igual valor.

Guiño a las caricaturas: El logro por juntar las ocho gemas se denomina como “Truly Outrageous”, una clara referencia a la serie de dibujos animados Jem and the Holograms, por la canción “Jem, she’s truly outrageous, truly, truly, truly outrageous.”

Contenido oculto: En la versión japonesa de Xenoblade Chronicles, se descubrió que se creó un personaje llamado Lambert, el cual contaba con varias animaciones pero nunca apareció en la aventura. Se desconoce si fue para fases de prueba o existió la idea de incorporarlo en la historia.

Misterio sin resolver: Persiste la incógnita en torno a que un área del hombro izquierdo de Bionis, no se utilizó. A pesar de esto, es posible ver algunas escenas después de haber derrotado al jefe final en la primera entrega.

Cada vez falta menos tiempo para poder disfrutar la tercera parte de la serie de Xenoblade Chronicles, la cual será compatible con las figuras amiibo y se ha anunciado un pase de expansión que estará incluido para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

No obstante, todavía continúa la incertidumbre sobre si las ediciones de colección llegarán a otros territorios de América, después de que su lanzamiento exclusivo en la página de Nintendo en Estados Unidos fuera un rotundo caos por problemas de saturación de usuarios y carencias tecnológicas.

