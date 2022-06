Thor: Love and Thunder no solo será la primera película del MCU en ser la cuarta cinta protagonizada por un héroe que apareció en la primera fase, sino que también es el único largometraje con una escena con desnudez parcial, y todo gracias a Chris Hemsworth.

Recientemente, la MPAA, organización que se encarga de clasificar las películas en Estados Unidos, reveló que Thor: Love and Thunder ha recibido una clasificación de PG-13 debido a:

“Secuencias intensas de violencia y acción de ciencia ficción, lenguaje fuerte, material sugerente y desnudez parcial”.

Aunque la clasificación no es algo nuevo, ya que casi todas las películas del MCU son PG-13, en esta ocasión llama mucho la atención que se especifica desnudez parcial. Recordemos que en el tráiler de Thor: Love and Thunder, el personaje de Zeus, interpretado por Russell Crowe, le quita la ropa a Thor, dejando expuesto su trasero, aunque este está borroso. De esta forma, muchos se preguntaron si esta escena sería removida para evitar una clasificación más alta. Sin embargo, parece que este no es el caso.

Esta no es la primera vez que algo así sucede en el MCU. Durante Thor: Ragnarok, hay un momento en donde es posible ver parte del trasero de Hulk. Sin embargo, la clasificación de esta cinta no hace mención de “desnudez parcial”. Solo nos queda esperar a que la película se estrene para ver exactamente a que se refiere la MPAA con este detalle.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022. En temas relacionados, se ha encontrado un gracioso error en el tráiler de esta cinta. De igual forma, se ha confirmado que Jane Foster no sustituirá a Thor.

Nota del Editor:

Estamos hablando de Disney. La compañía nunca nos entregará algo que vaya más allá de PG-13. En el caso de Thor, la clasificación seguramente tiene que ver más con la violencia que con el trasero de Chris Hemsworth. Solo nos queda esperar un par de semanas para aclarar nuestras dudas.

Vía: Screen Connections