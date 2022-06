El Ultra Ego de Vegeta podría ser vencido en Dragon Ball Super

El manga de Dragon Ball Super se encuentra en un momento cúspide, con Vegeta y Gokú descubriendo los secretos de los saiyajin y liberando cada uno sus formas definitivas de combate. Y mientras se espera la llegada del próximo capítulo impreso, se ha mostrado un avance en el que Gas estaría poniendo en problemas al príncipe de la gran raza guerrera.

En enfrentamientos anteriores se ha visto cómo ambos personajes no son rivales para el gran villano del arco, pues fueron vencidos un par de veces, algo que les sirvió de aprendizaje. Y ahora parece que tienen todo controlado, pero Gas estaría pensando en un plan que pondrá a Vegeta contra las cuerdas, dado que el Ultra Ego tiene un punto débil.

#dbspoilers

The roughs are out for DBS ch.85, “Their Separate Answers”. Damaging Vegeta will just make him stronger (thanks to Ultra Ego). So what’s Gas gonna do? Gas: “The answer is simple: kill you instantly.” https://t.co/AnBKC3t8Zz pic.twitter.com/DVYLODWreE

— Todd Blankenship (@Herms98) June 14, 2022