Para muchos, la mejor interpretación de Batman en la pantalla grande es la de Christian Bale en la trilogía de The Dark Knight. Sin embargo, Robert Pattinson y The Batman han puesto en duda esto una y otra vez más. Con una taquilla internacional de casi $800 millones de dólares, muchas personas vieron el trabajo de Matt Reeves. Bueno, en realidad hay una persona muy importante que no lo ha hecho, Christian Bale, quien por fin ha revelado por qué no ha tenido la oportunidad de ver esta cinta.

En una reciente plática entrevista con Variety, Bale fue cuestionado sobre este tema en específico, y ha señalado que simplemente no ha tenido el tiempo de ver The Batman. Sin embargo, el actor planea cambiar esto lo más pronto posible. Esto fue lo que comentó:

“Todavía no lo he visto. Lo veré. Escucha amigo, yo… es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, he visto un par de sus películas, y siempre me miran y me dicen: ‘¿Estás bromeando?’ Realmente me gusta saborear las películas, y no quiero ver demasiadas. Pero lo haré, ciertamente lo haré. Robert [Pattinson] es un actor absolutamente maravilloso. Nos encontramos, hablamos un poco sobre eso antes de tiempo y escuché cosas maravillosas”.

En el pasado, Bale ha mencionado que ni siquiera había visto una sola película del MCU antes de conseguir el papel de Gorr en Thor: Love and Thunder. Con rigurosos entrenamientos y constantes papeles para su carrera, parece que el actor no tiene tiempo para detenerse por un momento y disfrutar del cine actual.

Nota del Editor:

Aunque la trilogía de The Dark Knight es espectacular, y cada una de estas tres películas podría ser considerada la mejor del género de súper héroes, The Batman es una mejor interpretación del personaje de los cómics. Ambas son buenas en sus propios méritos.

