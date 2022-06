Los juegos de PS Plus tienen caducidad

Como cualquier otro servicio de suscripción, todo el contenido que está disponible en PlayStation Plus eventualmente abandonará el servicio. Aunque los juegos first party seguramente siempre estarán disponibles, no se puede decir lo mismo de los títulos third party. De esta forma, se ha revelado cuándo es que juegos como Red Dead Redemption II dejarán PlayStation Plus.

Aunque no ha pasado ni un mes desde que el nuevo PlayStation llegó al mercado, una sección dedicada a juegos que desaparecerán en un futuro ya está disponible para todos los usuarios. Aquí encontramos los siguientes títulos:

–Shadow Warrior ― 5 de julio de 2022

–Syberia ― 19 de julio de 2022

–NBA 2K22 ― 31 de agosto de 2022

–WRC 10 ― 31 de agosto de 2022

–Red Dead Redemption 2 ― 20 de septiembre de 2022

–Red Dead Redemption ― 17 de octubre de 2022

–Red Dead Redemption: Undead Nightmare ― 17 de octubre de 2022

Es importante mencionar que Shadow Warrior y Syberia previamente formaban parte de PlayStation Now, por lo que su salida en solo unas semanas seguramente está relacionada con los contratos que se tenían de antemano. Por el momento se desconoce si estos juegos eventualmente volverán a esta plataforma en un futuro.

Recordemos que lo mismo sucede con Netflix y Xbox Game Pass, cada mes se agregan más juegos y se van otros. La novedad es que PlayStation nunca dejó en claro cómo es que esto funcionaría con el nuevo Plus. Bueno, tal parece que aquí las cosas no cambiarán mucho.

En temas relacionados, PlayStation promete cambios para el PS Plus. De igual forma, se ha superado el número de juegos prometidos para el servicio.

Nota del Editor:

Esto era de esperarse, aunque la idea de tener más de 500 juegos en el nuevo PS Plus es atractivo, también es un poco ingenuo pensar que este sería el caso para siempre, al menos se advierte.

Vía: Eurogamer