PlayStation promete mejorar algunos aspectos del nuevo PS Plus

Hace muy pocos días llegó el cambio total para el servicio de PS Plus, ofreciendo un catálogo de juegos que a algunos fanáticos podrían gustar y otro sector le podría decepcionar. Por su parte, muchos están de acuerdo que liberar los juegos en versiones de 50Hz en lugar de 60 no es la mejor idea que se le pudo ocurrir a la propia Sony.

Tras recibir la retroalimentación, la compañía ha mencionado que tratarán de mejorar dicho aspecto, confirmando mediante sus redes sociales que se hará lo posible por hacer el cambio a las mejores versiones de los clásicos. Las regiones listadas para este cambio incluyen a Asia, Europa, Medio Oriente, India, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

We’re planning to roll out NTSC options for a majority of classic games offered on the PlayStation Plus Premium and Deluxe plan in Asia, Europe, Middle East, India, South Africa, Australia and New Zealand regions. More PlayStation Plus info: https://t.co/KkPZyUdUd7

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) June 23, 2022