CEO de Take-Two apoya al nuevo PS Plus

Está claro que existen aquellos que apoyan el sistema de suscripción de Xbox Game Pass, y otros que no. Uno de estos es Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, quien en el pasado ha sido muy vocal sobre sus problemas con llevar juegos día uno a este servicio. Ahora, recientes declaraciones reafirman esta posición, algo que soporta también el estilo de modelo que PlayStation presenta.

Durante una reciente junta, Zelnick volvió a hablar sobre los diferentes modelos de suscripción, así como el uso de propiedades de legado como uno de los elementos positivos que nos ofrece servicios como Game Pass. Sin embargo, al momento de referirse a experiencias nuevas, su postura está alineada con PlayStation, en el sentido de que no ve sentido en lanzar juegos AAA día uno aquí. Esto fue lo que comentó:

“Hemos apoyado varios servicios de suscripción y estamos felices de hacerlo. Nuestro escepticismo se ha centrado en hacer que los productos de consola de primera línea estén disponibles el día y la fecha con suscripción. Eso no tiene ningún sentido para nosotros, porque económicamente hablando, no creemos que los consumidores estén preparados para pagar por eso. Y no podemos permitirnos poner nuestro negocio patas arriba de una manera que no tiene sentido económicamente. Siempre tiene que haber una intersección entre lo que el consumidor quiere y lo que el editor es capaz de hacer. Y sabes, no tiene sentido hacer eso para nuestras propiedades. Esa es nuestra opinión, y creo que Sony está de acuerdo con nosotros, porque así lo dijo”.