Después de meses de una ardua batalla legal, el conflicto legal entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin, con el jurado fallando a favor del actor de Piratas del Caribe. A días de este suceso, la actriz de Aquaman ha proporcionado una entrevista en donde señala que su exesposo logró conquistar al jurado por ser un gran actor.

En una entrevista con Today, Heard mencionó que el jurado estuvo a favor de Johnny Depp, debido a que él es gran actor con un buen carisma. Junto a esto, señaló que ella fue tratada de forma injusta por las redes sociales. Esto fue lo que comentó:

.@savannahguthrie sat down for an exclusive conversation with #AmberHeard. "You cannot tell me that you think that this has been fair,” Heard shared, in reference to social media representation. pic.twitter.com/56Ju7pYg1x

— TODAY (@TODAYshow) June 13, 2022