Sony no asistirá a Gamescom 2022

Aunque por el momento no hay información oficial, se cree que en agosto se revele la fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarok. Muchos esperan que esta información se dé a conocer durante un State of Play dedicado al siguiente juego de Santa Monica. Sin embargo, también hay personas que consideran que estos detalles se darían a conocer durante Gamescom. Bueno, esta posibilidad ha sido descartada, ya que se ha confirmado que PlayStation no tiene la intención de unirse a este evento europeo.

Por medio de un comunicado compartido para Games Wirtschaft, sitio de noticias de videojuegos de Alemania, Sony se une a compañías como Nintendo, Activision Blizzard, Wargaming, y Take-Two Interactive en saltarse por completo Gamescom 2022, así como la Opening Night Live, evento organizado por Geoff Keighley.

Por el momento se desconoce si compañías como Microsoft, Capcom o Square Enix se unirán a este grupo y decida saltarse por completo esta celebración. Gamescom 2022 por fin será un evento presencial, esto después de que el COVID-19 canceló los planes físicos durante 2020 y 2021.

Regresando a God of War: Ragnarok, la ausencia de Sony en Gamescom 2022 aún no cierra por completo las posibilidades de ver este juego este año. Sin embargo, sí reduce los canales en donde se puede dar a conocer esta información. Esto significaría que el único lugar en donde se podría dar a conocer la fecha de lanzamiento de este juego, sería en un evento por parte de PlayStation.

Gamescom 2022 se llevará a cabo entre el 24 y 28 de agosto, mientras que la Opening Night Live se celebrará el 23 de agosto. En temas relacionados, esto fue lo que mencionó Nintendo respecto a su ausencia de Gamescom. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el evento.

Nota del Editor:

Es una lástima que Gamescom pierda a tantas compañías que son importantes para el evento. Aunque no se descarta la posibilidad de que la Opening Night Live nos sorprenda, con la ausencia de las empresas previamente mencionadas, esto se vuelve una tarea más difícil.

Vía: Kotaku