CEO de Pornhub renuncia a su cargo debido a un reporte de seguridad

La página de adultos conocida como Pornhub ha sufrido de complicaciones en los últimos años, esto se debe a diversos reportes que afirman la nula seguridad en cuanto a contenido que se sube en la página. Esto va ligado directamente a videos en los que aparecen menores de edad, dejando en claro que la seguridad web no tiene la atención suficiente.

The New Yorker es el medio que hace poco tiempo dio a conocer un nuevo reporte, el cual indica que hay menores implicados en publicaciones sin su consentimiento, dado que el proceso de verificación de videos es casi nulo. Eso podría significar, que los moderadores no hacen nada para evitar esta clase de filtraciones que pueden surgir en un parpadeo.

Tras este nuevo reporte, se informó que tanto Feras Antoon y David Tasillo, CEO y COO de la compañía habían renunciando a la compañía el pasado 22 de junio tras el escándalo a nivel mundial del artículo. Aún no se sabe si fue una dirección directiva de la parte superior, o tal vez se cansaron de no ver respuesta de los equipos que están a cargo de la moderación en la página.

De hecho, durante la pandemia agregaron una nueva política de seguridad que citamos a continuación:

En Pornhub, nada es más importante que la seguridad de la comunidad. Nuestros valores fundamentales, como la inclusión, la libertad de expresión y la privacidad, solo son posibles cuando los usuarios confían en nuestra página. Es por eso que siempre nos hemos comprometido a eliminar el contenido ilegal, incluido el material no consensuado y el material de abuso infantil. Toda plataforma en línea tiene la responsabilidad moral de unirse a esta lucha y requiere una acción colectiva y una vigilancia constante.

Por ahora, se reporta que el panorama del sitio web sigue igual en estos momentos. Por su parte, aún no se confirma a los nuevos encargados que darán pie a dirigir las acciones en la empresa.

Vía: The New Yorker