Actor de Dr. Strange habla acerca de una tercera parte

El día de ayer se lanzó oficialmente en los servicios de streaming Dr. Strange in the Multiverse of Madness, película que da seguimiento a los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. La recepción del público fue un tanto mixta, pero a pesar de todo, muchos fanáticos del hechicero ya están esperando por una tercera parte que sirva como un cierre.

En una entrevista con el medio conocido como New Indian Express, el actor Benedict Cumberbatch confesó querer terminar la trilogía, dado que es un personaje que le ha encantado interpretar en solitario y también junto a Los Vengadores. Sin embargo, no está apresurado por darle fin a la historia que comenzó en el 2016 con la primera cinta.

Aquí su comentario:

Eso espero. Me encantaría hacer otra. Doctor Strange es un personaje tan complejo y parece que hay mucho más para explorar con él. Es un personaje tan brillante y todavía me lo estoy pasando en grande interpretándolo.

Para quienes aún no han visto Dr. Strange in The Multiverse of Madness, esta es su sinopsis:

Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y todo el universo que ya no se puede hacer solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se parece exactamente a Doctor Strange.

Recuerda que la película ya está disponible en servicios de streaming.

Vía: ComicBook