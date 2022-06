Dr. Strange in The Multiverse of Madness ya está disponible vía streaming

Después de un par de meses de haberse estrenado en cines, Dr. Strange in The Multiverse of Madness al fin hace su arribo en las plataformas de streaming, todo con el fin de darse a conocer ante a quienes no lograron verla. También, es una buena oportunidad para que los fanáticos puedan darle una segunda o tercera vuelta a esta gran producción de Marvel.

A partir de este momento, los seguidores de la franquicia de cómics pueden gozar de la película mediante el servicio de Disney Plus, sitio que tiene la cinta de manera exclusiva. Así que otros sitios como Netflix, HBO Max, Star Plus, Hulu y demás quedan totalmente descartados en cuanto a la transmisión de esta esperada secuela del hechicero.

Vale la pena mencionar, que aquellos que deseen tener la película en un formato casero o archivo digital, deberán esperar un poco más al lanzamiento oficial, concretamente hasta el próximo 26 de julio. Esto incluye la compra de la cinta en Apple, Google y los formatos de disco que abarcan el DVD y Blu-Ray normal o el especial que llega hasta la resolución 4K.

En noticias relacionadas al mundo de Marvel. Los fanáticos volvieron tendencia el evento de Secret Wars en las redes sociales, dado que se anunciaron planes para la siguiente fase de las películas del UCM. Algunos están de acuerdo y otros no tienen mucho entusiasmo al respecto, si quieres darle un vistazo a la nota completa, te invitamos a dar click en este enlace.

Vía: ComicBook