Los mejores animes en Netflix

Netflix es el hogar de cientos de producciones de todo tipo. Sin embargo, una categoría que ha estado creciendo en los últimos años, gracias a proyectos originales y colaboraciones con otros estudios, es la de anime. Aquí encontramos algunos clásicos, como Naruto y Evangelion, así como series más modernas, como Komi Can’t Communicate. De esta forma, a continuación te presentamos algunos de los mejores animes que puedes encontrar en Netflix.

Castlevania

Aunque muchos siguen debatiendo si es o no un anime, nadie puede negar la influencia que este estilo de animación tuvo en esta producción. Además de ser una gran serie, este también es uno de los pocos casos en donde una adaptación de los videojuegos es muy buena. Con cuatro temporadas ya completas, y una secuela en camino, Castlevania es algo que los fans no se pueden perder.

Demon Slayer

Aunque por el momento solo está disponible la primera temporada, cada uno de los 24 episodios que aquí encontramos están llenos de calidad, y dejan en claro por qué el trabajo de Ufotable es uno de los mejores en años recientes. Sin duda alguna, algo que todos los fans del anime, y aquellos que están interesados en este medio, deben de probar.

Devilman Crybaby

Masaaki Yuasa, director de animes como Ping Pong The Animation, The Night is Short, Walk on Girl, y Keep Your Hands Off Eizouken! nos presenta una nueva interpretación del amado anime y manga de Devilman de los 70. En esta ocasión, la historia nos sigue presentando la desgarradora relación entre Akira y Ryo, solo que en esta ocasión con un estilo visual moderno, más violento, y sin el gracioso doblaje.

Jojo’s Bizarre Adventure

Aunque es innegable que la sexta parte ha sufrido bastante por la forma en la que Netflix ha decidido distribuir los nuevos episodios, actualmente puedes disfrutar de más de 100 capítulos de esta amada adaptación. El trabajo de David Productions es de primer nivel, y demuestra un cariño y respeto por la obra original de Hirohiko Araki.

The Way of the Househusband

Aunque la animación se reduce a simplemente un par de movimientos de los paneles del manga, el trabajo de adaptación brilla por esos ocasionales momentos en donde sí vemos algo que justifica su nuevo medio. Junto a esto, las actuaciones de voz, tanto en japonés como en español, hacen que la historia de este ex-yakuza convertido en amo de casa, sea muy, pero muy divertida.

Netflix alberga cientos de animes. Además de lo que aquí se mencionaron específicamente, también puedes disfrutar de One Piece, Blue Period, One Punch Man, Baki, El Viaje de Chihiro, Beastars, Violet Evergarden, Death Note, Little Witch Academia, Arcane, Bleach, Cowboy Bebop, Cells At Work, Megalobox, Dorohedoro, y muchos, pero muchas más producciones que valen la pena.

Vía: Netflix.