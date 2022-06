Crunchyroll revela su alineación de anime para el verano de 2022

Muchos anime están llegando a finales de temporada, entre ellos se incluye Ranking of Kings, mismo que ha generado muchas suscripciones en Crunchyroll debido a la alza de su popularidad masiva. Por su parte, franquicias como Spy x Family está teniendo una buena recepción, la cual llegaría a su fin conforme los capítulos del final hacia el primer arco se vayan manifestando.

Sin embargo, hay una luz de esperanza para aquellos que han decidido pasar su verano descubriendo nuevas series o esperando el regreso de algunas que son icónicas. Y es que el servicio de streaming naranja reveló un calendario de estrenos que seguro a más de uno agradarán. Aquí se incluye a Classroom of the Elite, Rent-A-Girlfriend, entre otros grandes.

Aquí está completo dicho calendario:

1º de julio

– Rent-A-Girlfriend

– Lycoris Recoil

– Teppen!!!!!! Laughing ‘til You Cry

Julio 2

– Engage Kiss

– Shoot! Goal to the Future

Julio 3

– YUREI DECO

– RWBY: Ice Queendom

– Utawarerumono Mask of Truth

Julio 4

– Classroom of the Elite II

Julio 5

– Dropkick on My Devil!!! X Season 3

Julio 6

– Smile of the Arsnotoria the Animation

– Harem in the Labyrinth of Another World

– The Prince of Tennis II: U-17 World Cup

– My Stepmom’s Daughter is My Ex

Julio 7

– he Yakuza’s Guide to Babysitting

Julio 8

– SHADOWS HOUSE 2nd Season

– Lucifer and the Biscuit Hammer

– Shine On! Bakumatsu Bad Boys!

Julio 9

– Black Summoner

Julio 11

– Orient

Julio 14

– The Devil is a Part Timer!! Season 2

Julio 22

– Obey Me! The Anime Season 2

– The Maid I Hired Recently Is Mysterious

Julio 31

– Fuuto PI

Muy Pronto

– My Hero Academia Season 5 OVAs

– ODDTAXI In the Woods

– Dr. Stone Special Episode – RYUSUI

– The Girl From the Other Side

– TONIKAWA: Over the Moon for You Special Episode

Recuerda que todo esto lo podrás encontrar en el servicio de streaming Crunchyroll.

Vía: ComicBook