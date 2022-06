John Williams habla de su retiró del cine

John Williams es uno de los compositores más famosos de todos los tiempos. Sus creaciones en películas como Star Wars e Indiana Jones son icónicas, y forman parte de la cultura colectiva de hoy en día. Sin embargo, después de 60 años en esta industria, el compositor de 90 años parece que por fin está listo para dejar de lado el mundo de la pantalla grande, ya que Indiana Jones 5 sería la última película en la que participaría.

En una reciente entrevista con Associated Press, Williams señaló que la siguiente película de Indiana Jones sería su último trabajo como compositor para películas, aunque no se alejaría del mundo musical, ya que le encantaría seguir trabajando en conciertos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En este momento estoy trabajando en ‘Indiana Jones 5’, que creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ha anunciado que será su última película. Así que pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces tal vez yo también pueda.

No quiero que se me vea eliminando categóricamente ninguna actividad. No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día”.