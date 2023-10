Desarrolladores responden a polémica de pintura de RE4

Desde que se lanzaron juegos como Uncharted o el reboot de Tomb Raider, una constante se ha tomado para repetirse en más juegos del estilo, y eso es precisamente resaltar partes del escenario con pintura amarilla para que los usuarios pudieran ver las baldosas para proseguir en el mismo. Esto también pasó con Resident Evil 4 Remake, y por alguna extraña razón la gente se ha quejado de contar con dicho elemento.

La decisión de diseño de niveles se ha cuestionado en diferentes redes sociales, donde claramente se resalta más Twitter debido a la posibilidad de compartir publicaciones con relativa facilidad. Ante eso, desarrolladores que no son necesariamente de Capcom han contestado, comentando que incluso elementos que se perciben como obvios pueden ser más complicados de lo que parece.

the yellow paint is so unnecessary obviously a ladder is climbable obviously a crate is breakable why did they do this pic.twitter.com/oWTxn8rmGT

— nes 🎨 (@feydemon) October 2, 2023