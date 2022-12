¿Cuánto dinero se ahorra con la suscripción de Game Pass?

A día de hoy, uno de los servicios de streaming y suscripción que más ha causado furor en los videojuegos es el de Xbox Game Pass, mismo que provee a sus clientes de un extenso catálogo de videojuegos. Lo más interesante, es que más compañías de la industria se están afiliando a Microsoft para tener muchas más opciones en cuanto a lanzamientos.

Por ahora, hay poco más de 220 títulos en el servicio, y tras tener la cifra correcta, el medio conocido como XGP llevó a cabo la tarea de hacer la suma de dinero de cada juego disponible en la tienda en línea de Xbox. Así se llegó a una cifra de 7,174 dólares en total, mismos que se habrían gastado al haber adquirido cada uno de los títulos de la plataforma.

(FYI) @XGP_pl counted how much all the games that went into #XboxGamePass in 2022 are worth!

There were 220 different titles added for both Xbox and PC Game Pass

The total value of $7,173.84 🤯https://t.co/Xyp9oUU1XA pic.twitter.com/8CzP72URZ8

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) December 24, 2022