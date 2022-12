PlayStation y Xbox anuncian fusión definitiva

Por medio de un comunicado de prensa especial y declaraciones de representantes de ambas compañías, se ha dado a conocer que tanto PlayStation, como Xbox, pasarán a ser la misma compañía de videojuegos, esto para terminar de una vez por todas con los dimes y diretes que se han dado en los últimos meses y de paso, acabar con las hordas de fanboys que todos los días no hacen más que sacar a relucir sus inseguridades en redes sociales a través de comentarios tóxicos de toda clase. Vale la pena destacar que ya se está trabajando en una nueva consola hecha en colaboración entre las dos marcas.

“Nos alegra comunicar que a partir del próximo 1 de enero de 2023, Xbox se unirá de manera definitiva con PlayStation para formar al conglomerado de videojuegos más importante de toda la historia. Las diferencias que hemos tenido con Sony en los últimos meses, nos han demostrado que lo mejor es trabajar con ellos y qué mejor que hacerlo bajo el mismo techo. En unas semanas más daremos a conocer los primeros cambios que se darán respecto a nuestros servicios como Game Pass y claro, sobre las exclusivas AAA de PS4 y PS5. De hecho, ya tenemos la idea de hacer una consola entre los dos a la que llamaríamos el ‘X Station’”, se lee en el sitio oficial de Microsoft.

Por su parte, un representante de Sony PlayStation destacó la gran emoción que hay dentro de la marca por la fusión con Xbox, señalando que será una gran oportunidad para acabar de una buena vez con todos los fanboys que se pelean a diario en redes sociales, agrediendo a todo el que no consuma lo mismo que ellos.

“La verdad es que estamos cansados de que parte de nuestros consumidores se definan a ellos mismos como personas solo por consumir a tal o cual consola y que encima de eso, sean violentos con quienes están del otro lado. Creemos que es tiempo de acabar con los fanboys, son un verdadero problema para la industria. Esa es una de las principales razones por las que accedimos a formar esta alianza con la gente de Xbox.”, apuntó el directivo de la compañía madre de God of War.

Pues ahí lo tienen, la famosa guerra de consolas entre fanboys ha terminado y ahora, todo se reducirá a una misma compañía sin ninguna clase de identidad ni visión. La verdad es que no nos queda más que esperar a ver de qué se trata el ahora llamado X Station, esperemos que sea una consola que pueda correr todos los juegos en 8K y 120 cuadros por segundo, sino, pues nos iremos a quejar por todos lados.

Nota del editor: ¡Feliz día de los inocentes! Pasa una gran fin de año y por favor, no te andes peleando ni insultando a otras personas en internet solo porque no tienen la misma consola que tú. No vale la pena, mejor ahorra y también cómprate un Xbox o un Play, no te vas a arrepentir de abrir tus horizontes un poco.