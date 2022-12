Pista indica el posible lanzamiento de DLC para Deathloop

Hace ya un tiempo uno de los mejores juegos de Bethesda salió a la luz, Deathloop, mismo que trajo una propuesta fresca que incluye bucles de tiempo que nos permiten enmendar los errores en ciertos puntos. Y si bien los seguidores están esperando que se lance una secuela del mismo, parece que la entrega original aún tiene más contenido por ofrecer.

Así, el actor de voz de Cole, Jason Kelley, ha participado en un streaming especial de Youtube, en el cual sin intenciones habría revelado que habrá más por ver en el videojuego desarrollado por Arkane. Aquí se le cuestionó sobre los nombres clave que se usaron en el proceso de desarrollo, y contestó que no los puede revelar, dado que lo siguen llamando para trabajos con esto.

Pocos segundos después de haber contestado eso a los entrevistadores, parece que se habría arrepentido de lo mencionado con la siguiente cinta: “¿Acabo de decir algo que no debería haber dicho?”. Esto puede indicar directamente que las aventuras de los personajes no han terminado, o al menos no de forma narrativa más allá de las actualizaciones normales.

Por ahora no se han mencionado intenciones de traer más contenido al juego por parte de Arkane y Bethesda, pero muchas de sus producciones no se han limitado con tan solo liberar la versión base. Eso significa, que en un futuro este título podría tener más por ofrecer, aunque podría ser después de que Starfield y Redfall sean finalmente lanzados.

Vía: Streamily

Nota del editor: Sería buena idea traer más contenido, sobre todo alguna misión que aclare ciertos cabos sueltos que se quedaron en la historia. Sin embargo, es probable que no sepamos mucho sobre esta adición en estos meses.