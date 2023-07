Confirman remasterización de Disney Gargoyles para Switch

Gargoyles Remastered ha sido oficialmente confirmado para Switch. Además, Limited Run Games ha revelado que tiene planes para un lanzamiento físico. Si no habías oído hablar de esto anteriormente, no te culpamos. Fue anunciado casualmente durante la presentación de Disney & Marvel Games que tuvo lugar hace casi un año, pero casi no se compartió nada en ese momento.

La única pista compartida hasta ahora es que Empty Clip Studios se encargará del desarrollo. Desafortunadamente, no tenemos ningún tipo de avance. Gargoyles se lanzó por primera vez en SEGA Genesis en 1995. Es una adaptación de la serie animada de Disney que tuvo tres temporadas.

En cuanto existan más detalles acerca de esta remasterización te informaremos aquí en Atomix. Pero mientras date una idea de lo que puedes esperar de esta nueva versión viendo un poco del juego original para Genesis.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Tengo un primo que amaba este show en la TV y que después se la pasaba jugando cualquier videojuego de gárgolas, incluyendo Gargoyle Quest de Capcom. En cuanto a Gargoyles de Disney, cualquier juego de ellos tenía una animación increíble.