Después de que Banjo-Kazooie se convirtiera en una auténtica insignia del Nintendo 64 y claro, en uno de los juegos más queridos de Rare, el estudio británico no tardó en empezar con una secuela, una llamada Banjo-Tooie que si bien, no tiene el amor por parte de los fans de su antecesor, sí cuenta con un encanto especial que no siempre se resalta.