Aunque el anime de Attack on Titan culminó el año pasado, MAPPA aún no está listo para abandonar su mina de oro, por lo que una película que une los dos últimos capítulos está en camino. Ahora, se ha confirmado que Crunchyroll tiene pensado llevar este largometraje a México y América Latina a principios del siguiente año.

Como parte de los anuncios de Crunchyroll en el marco de la CCXP de Brasil, se ha confirmado que Attack on Titan: The Final Chapters llegará a los cines de México, Brasil y otros países de América Latina aún por confirmar, a principios del 2025. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno específica, es probable que el largometraje esté disponible en febrero o marzo del siguiente año.

Además de México y Brasil, Crunchyroll también llevará Attack on Titan: The Final Chapters a Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia, Reino Unido, Australia, y Nueva Zelanda. De esta forma, solo tenemos que esperar a que se dé a conocer la fecha de lanzamiento oficial de esta cinta.

Attack on Titan: The Final Chapters es una película que une los últimos dos capítulos del anime de Attack on Titan, los cuales fueron tratados como especiales de más de una hora, y nos ofrecen una conclusión a la amada historia de Eren y compañía. Este es un movimiento que todos esperaban ver. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de esta cinta. De igual forma, te decimos dónde ver el final del anime con doblaje al español latino.

Nota del Autor:

El final de Attack on Titan es controversial, pero fiel a la obra. Me encantaría ver esta cinta en la pantalla grande, pero no sé si esto funcione, considerando que la producción es diferente a una experiencia cinematográfica normal.

Vía: Comicbook