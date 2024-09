Primer tráiler de la nueva película de Attack on Titan

Esta cinta promete cerrar la épica historia con una fidelidad total al material original del manga, retomando los eventos del último arco con una narrativa intensa y emocionante. Los seguidores de la serie podrán revivir los momentos más icónicos del clímax de la trama, donde se resolverán las batallas más importantes.

Aquí lo puedes ver:

Uno de los aspectos más destacados del tráiler es la mejora significativa en la animación, que ha sido optimizada para la pantalla grande. Estudio MAPPA ha realizado un trabajo minucioso en cada detalle, brindando secuencias de acción fluidas y efectos visuales impresionantes que elevan la calidad del producto final. La película contará con escenas clave de la historia de Eren, Mikasa, Armin y el resto de los personajes, con una animación más pulida que promete hacer justicia a la intensidad emocional y los grandes momentos de la serie.

Los fanáticos están más ansiosos que nunca, no solo por ver cómo se traduce el desenlace del manga al cine, sino también por la experiencia visual mejorada que solo una producción cinematográfica puede ofrecer. Con este primer vistazo, queda claro que la película no será solo el final definitivo de Attack on Titan, sino también un homenaje visual que busca dejar una huella imborrable en la historia del anime.

La cinta se estrena el 9 de noviembre en cines de Japón. En latam aún no se confirma.

Vía: Twitter

Nota del autor: Nunca he podido ver la serie, pero con la expectativa que tiene la película, la verdad me llama la atención empezar con esta historia.