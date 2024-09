Filtraciones de Zelda: Echoes of Wisdom aparecen en línea

Han comenzado a circular filtraciones en línea, incluyendo una ROM completa del videojuego. Esta situación ha generado preocupación entre los fanáticos que desean disfrutar del título sin spoilers. Según reportes, imágenes fueron confirmadas por varios usuarios en redes sociales, y se espera que en los próximos días se extiendan textos de lo que pasa en la historia con todo y clips.

Este tipo de filtraciones ya no son una sorpresa para los jugadores de Nintendo, ya que en ocasiones anteriores, como con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, también se fugó semanas antes de su lanzamiento. En esta ocasión, se aconseja a los seguidores de la franquicia que eviten redes sociales como Twitter, Facebook y comunidades en línea como Reddit, si desean evitar spoilers y mantener intacta la experiencia del juego.

Nintendo, conocida por su postura firme contra la piratería, probablemente tomará medidas para rastrear el origen de la filtración y podría emprender acciones legales contra los responsables. Esto incluye tanto a los sitios web que comparten la ROM como a las personas que la distribuyan.

Para aquellos que esperan disfrutar del lanzamiento de Echoes of Wisdom de manera completa y sin interrupciones, mantenerse alejados de redes sociales y plataformas de discusión es una recomendación clave en estos días previos al lanzamiento. Por lo que es cuestión de paciencia el evitar todo tipo de contacto en redes.

Recuerda que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llega el 26 de septiembre para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo Everything

Nota del autor: Toca usar el bloqueador de palabras en Twitter, esto con el fin de no ver nada relacionado al juego. Además, ese Nintendo Switch Lite también está muy cerca de lanzarse.