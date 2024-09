La nueva expansión de Pokémon TCG Scarlet y Violet ya llegó

Esta nueva entrega introduce a los Pokémon ex Teracristal Astrales, una característica destacada que permite a los jugadores experimentar el fenómeno de la teracristalización, que debutó originalmente en los videojuegos Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Estos nuevos Pokémon presentan habilidades especiales con ataques inspirados en piedras preciosas, que requieren tres tipos diferentes de energía, además de contar con impresionantes ilustraciones que reflejan sus aspectos cristalinos.

Entre las novedades de esta expansión, también se incluyen algunos Pokémon que hacen su debut en el juego de cartas, como Archaludon, Hydrapple, y el legendario Terapagos, que fue presentado por primera vez en el contenido descargable The Hidden Treasure of Area Zero de los videojuegos. Esta incorporación amplía las posibilidades estratégicas del juego, añadiendo nuevos retos y dinámicas para los jugadores.

Los entrenadores interesados ya pueden adquirir la expansión en diversos formatos, como paquetes de mejora, Cajas de Entrenador Élite, y colecciones especiales, disponibles en tiendas alrededor del mundo. Esta expansión es parte de los esfuerzos continuos de The Pokémon Company para mantener el juego fresco y emocionante, especialmente con la integración de las mecánicas de teracristalización que permiten nuevas formas de jugar.

Además, está disponible en formato digital en la aplicación JCC Pokémon Live para iOS, Android, macOS y Windows. Los jugadores podrán disfrutar de los Pokémon ex Teracristal Astrales en partidas online, y ganar recompensas como nuevas barajas de Terapagos ex al completar misiones dentro del juego. Por lo que los usuarios ya pueden empezar a coleccionar.

Tampoco hay que olvidar, que pronto habrá una nueva aplicación oficial para jugar en celulares.

Nota del autor: Es increíble la velocidad con la cual sacan cartas nuevas para sumar más reglas al juego. La verdad, yo solo las colecciono por los bonitos artes.