La nueva expansión TCG de Pokémon Scarlet y Violet llega pronto

Las cartas coleccionables del mundo de Pokémon nunca paran su producción, dado que año con año las reglas van cambiado con el fin de que los usuarios se vayan adaptando para ir a las más feroces competencias que tienen como fin los mundiales del año que viene y eso se resume a la próxima llegada de Pokémon, Scarlet y Violet-Chispas Fulgurantes. Nueva expansión que los entusiastas del TCG no pueden dejar pasar para tener el el maso definitivo de tarjetas.

La nueva expansión trae a los jugadores los Pokémon ex Teracristal Astrales, destacando entre ellos a Pikachu ex con su ataque Rayo Topacio. En esta edición, los usuarios podrán coleccionar y combatir con cartas inspiradas en el Biodomo, una instalación artificial que debuta en el contenido descargable The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk para los juegos actuales de Switch..

Entre las novedades más esperadas se encuentran personajes poderosos como Exeggutor de Alola ex en su forma Astral, junto a imponentes criaturas de tipo Dragón. Los jugadores también podrán encontrarse con Latias ex y Archaludon ex, dos figuras clave en esta expansión que promete nuevas dinámicas estratégicas.

Además, las nuevas cartas de AS TÁCTICO añadirán un giro único a las partidas, ofreciendo aún más posibilidades y emoción en el JCC Pokémon. Esta expansión es una oportunidad imperdible para quienes buscan explorar y fortalecer sus colecciones con cartas exclusivas y sorprendentes.

Acá las cartas más relevantes:

– 8 cartas de AS TÁCTICO

– 9 Pokémon ex Teracristal Astrales y 9 Pokémon ex

– 23 Pokémon de rareza Rara Ilustración

– 11 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

– 6 cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve

Recuerda que Pokémon, Scarlet y Violet-Chispas Fulgurantes llega a las tiendas de distribución el próximo 8 de noviembre. Igualmente, estarían llegando a sitios online como Amazon.

Nota del autor: Nunca he entrado al mundo del TCG de Pokémon, pero la verdad creo que no terminaría de comprender todas las reglas. Empezaré a checarlo hasta que sala la app de Pocket.