Comparan Call of Duty: Black Ops 6 de PS4 con PS5

Este año la franquicia shooter más popular de la industria de los videojuegos cambiará para siempre con la llegada de Call of Duty: Black Ops 6, pues a partir de este lanzamiento la marca ya es propiedad de Microsoft, después de que la compra de Activision se concretase el año pasado. Y si bien esto significa la llegada a Game Pass, aún seguirá estando disponible en consolas de PlayStation, ya que la franquicia se vende muy bien y no pueden dejar que ese dinero se pierda por querer hacerlo exclusivo.

De hecho, el fin de semana pasado se ha llevado a cabo una nueva beta del juego, en la que los usuarios han podido probar el multijugador por algunas horas, y ese ha sido el momento perfecto para analizar cómo se desempeña el videojuego en las diferentes plataformas, ya que no solo es nueva generación, también se lanza en la anterior. Esto ha llevado a la captura de material con sus respectivas comparaciones y así descubrir si realmente se está explotando el hardware a su máxima capacidad.

Acá lo puedes ver:

La comparación se hizo entre tres dispositivos, el PS4 convencional, el PS4 Pro y PS5. Primero se ha demostrado que el título corre a 1080p con 60 cuadros por segundo en la consola base, después en su versión mejorada va a 1512p dinámicos con 60 cuadros mucho más estables en comparación al aparato más antiguo. Por su parte, PS5 Pro le deja al jugador elegir entre dos modos: el primero deja al personaje moverse en 60 fps y 2160p dinámicos de resolución; la segunda baja a 1440p, pero permite al usuario ir a 120 fps.

Con esto en mente, se nota que Call of Duty: Black Ops 6 estará aprovechando la máxima potencia de cada una de las consolas de Sony, y se ha notado que trabajaron con esmero en el juego, teniendo por seguro que iba a salir de forma obligatoria en Sony en caso de que la compra no se cerrara. Sin embargo, llama la atención que el supuesto acuerdo entre Nintendo y Microsoft no ha rendido frutos, dado que no se ha hablado nada de llevar la saga a Switch.

Recuerda que el título se lanza el 25 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Día uno para Game Pass.

Vía: Youtube

Nota del autor: Ahora que la beta también se dará en Xbox, será bueno ver las comparativas pero con dichas consolas. Seguro harán ese video muy pronto.