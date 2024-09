Charles Martinet revela sus juegos de Mario favoritos

Es bien sabido que en estos momentos el famoso Charles Martinet ya no es la voz actual de Super Mario y muchos de sus personajes más de dicho universo, noticia que llegó el año pasado cuando se descubrió en los tráilers de la última entrega para Switch que el acento del personaje era diferente. Sin embargo, Nintendo ha confirmado que le dieron el puesto de embajador de Mario, lo cual conlleva su paso por eventos de la empresa en diferentes partes del globo para conocer a los fans.

Durante la edición más nueva de Nintendo Live 2024 de Sydney Australia, se ha invitado al interprete para que conozca a muchos seguidores de la saga de Mario, y en su participación se le ha hecho una entrevista que se resume a su carrera en la empresa y lo que ha significado darle voz al plomero. Dentro de esas preguntas se le ha cuestionado sobre cuáles son sus títulos favoritos de la marca, comentando muchos lanzamientos en 3D, dado que son sus favoritos.

Primero menciona que Super Mario Galaxy le parece fascinante. Después habla de Super Mario 64, 3D World, Sunshine y hasta el más reciente de talla AAA, Odyssey. También recuerda su papel como Luigi, asegurando que le conmueve el corazón su franquicia dedicada donde recorre mansiones gigantes cazando a los fantasmas.

Aquí la entrevista entera:

Aquí la descripción del actor:

Charles Martinet es un actor de voz estadounidense más conocido por ser la voz icónica de Mario, el famoso personaje de los videojuegos de Nintendo, desde la década de 1990. Martinet comenzó a darle voz a Mario en 1991 y ha prestado su voz al personaje en numerosos juegos de la serie, incluyendo títulos emblemáticos como Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, y muchos otros. Además de Mario, Charles Martinet también ha sido la voz de otros personajes en el universo de Mario, como Luigi, Wario, Waluigi, y varios otros personajes secundarios. Su característico “It’s-a me, Mario!” se ha convertido en una frase reconocida en todo el mundo. Martinet ha sido una figura central en la popularidad de Mario durante décadas, y su trabajo ha sido fundamental para darle vida y personalidad a uno de los personajes más icónicos en la historia de los videojuegos. En agosto de 2023, se anunció que Martinet se retiraría de ser la voz de Mario, pero seguiría trabajando con Nintendo en un nuevo rol como “Mario Ambassador”, promoviendo la franquicia en diferentes eventos y actividades.

Por ahora no se sabe si volverá a dar voz a Mario, pero existe la seguridad de que asistirá a los eventos de Nintendo.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: A pesar de que ya no le de voz al personaje, me imagino que al menos el pago debe valer la pena. No dudo que Nintendo le pague todos los viáticos también.