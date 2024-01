Confirman a la actriz de Dina para la serie de The Last of Us

Este inicio de año ha sido de muchas noticias en torno al mundo del cine y la televisión, pues han revelado poco a poco al cast principal de la segunda temporada de The Last of Us, adaptación de HBO que se lanzó el año pasado y que logró captar la atención de su público objetivo. Con eso en mente, era inminente que viéramos la continuación de la historia, misma que claramente tendrá algunas alteraciones para adaptarse al formato de televisión, algo que para este momento no va a sorprender.

Dentro de los personajes nuevos tenemos a Dina, quien en esta ocasión fungirá como el interés amoroso de Ellie, cuyo desarrollo se ve a lo largo de la historia en la que están buscando venganza por algo que le pasa a Joel. Y para cubrir ese papel tenemos ni más ni menos que a Isabela Merced. Información que se ha confirmado por parte de distintos medios y que ha gustado a los fans que esperaban la revelación desde hace bastantes meses atrás.

IT'S OFFICIAL

Isabela Merced has been cast as Dina in THE LAST OF US Season 2 pic.twitter.com/YBI0NpMrE5

— The Last of Us News (@TheLastofUsNews) January 11, 2024