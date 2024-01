Llegan las reseñas de Prince of Persia: The Lost Crown

Este mes los grandes juegos ya casi empiezan a salir, y el próximo jueves se hará presente Prince of Persia: The Lost Crown, con el equipo de desarrollo que hizo las últimas entregas de Rayman, algo que ha hecho levantar las cejas de quienes esperan juegos nuevos en torno a la franquicia. Sin embargo, como es bien sabido, la empresa especializada tiene la fortuna de probar algunos títulos con anticipación y muchos de ellos ya le han dado su respectiva calificación en las redes.

Afortunadamente este juego ha cumplido con lo que se está buscando, pues hasta este momento cuenta con un 86 de calificación en Metacritic, con comentarios que nos dicen que vale la pena como un lanzamiento estilo metroidvania y que desde este momento se le puede poner en el pedestal de lo mejor del 2024 a pesar de no haber pasado ni un solo mes del mismo. Dicen que sus mecánicas son familiares de otros títulos, pero que igual sabe ganarse su espacio por los toques originales de la saga proveniente.

Aquí algunos comentarios de los medios:

Dexerto: Prince of Persia: The Lost Crown es un triunfo absoluto, que traza el futuro de esta franquicia caída. Esperamos que encuentre su audiencia porque sería una tragedia que algo tan bueno se pierda en el tiempo una vez más.

Areajugones: Prince of Persia: The Lost Crown no es sólo el primer gran videojuego de 2024, sino que también es uno de los mejores metroidvania de los últimos años.

Easy Allies: Prince of Persia: The Lost Crown es una reinvención exitosa de la franquicia inactiva que crea una nueva identidad maravillosa, una que claramente tiene un futuro brillante. Si bien no revoluciona el género Metroidvania, ciertamente lo eleva a nuevas alturas al refinarlo y combinar los mejores aspectos de las entradas anteriores de Prince of Persia. Combinado con una excelente banda sonora, una estética elegante y una narrativa intrigante que evita el peligro de volverse demasiado dominante, The Lost Crown marca un excelente comienzo para 2024.

TRG: Prince of Persia: The Lost Crown pinta una imagen de desarrollo sostenible al infundir toda la emoción de un lanzamiento AAA moderno en un paquete más pequeño. Lleno de ideas y experimentos, esto es de primera categoría.