Confirman al actor de Jesse para la serie de The Last of Us

Este inicio de año ha sido de muchas noticias en el mundo del cine y las series, pues hace nada se reveló que vamos a tener la película oficial de The Mandalorian junto con la confirmación de la temporada cuatro, y en cuanto a los programas de videojuegos, ya conocemos a la actriz de Abby para The Last of Us. Sin embargo, no es toda la información que se ha revelado en torno a la segunda temporada, pues también ha salido a la luz quién va a interpretar ni más ni menos que a Jesse.

Según por lo que ha salido en redes, quien se ha llevado el papel es Young Mazino, alguien que cumple con las características que hay en el juego, ya sea en la parte edad y de facciones que se consideran asiáticas. La noticia se dio a través de las redes oficiales de la plataforma Max. A esto le ha seguido con un reposteo por parte de Naughty Dog, quienes están alegres de recibir a Mazino en el cast de personajes.

We're so excited for Young Mazino to step into the shoes of Jesse in @TheLastOfUsHBO Season 2. 🎉 https://t.co/GurthEHRZU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 10, 2024

Para quien no lo conozca, Yoioung Mazino es un actor estadounidense mejor conocido por su papel de Paul Cho en la serie de Netflix, Beef, por el que fue nominado al premio Emmy 2023 para el Mejor Actor de Reparto en una serie o película limitada o de antología. Vale la pena mencionar, que anteriormente ha tenido otros papeles en series, pero han sido de apariciones de un solo episodio o como extra dentro del fondo, por lo que Beef ha sido lo que lo catapultó a los reflectores.

Recuerda que la temporada dos de The Last of Us tendrá su estreno hasta el 2025 en HBO Max.

Vía: Twitter

Nota del editor: Poco a poco se va llenando el cast de personajes de esta historia, va a estar interesante saber quién le dará vida a Owen y más integrantes de la comunidad de Jackson. También, queremos ver si al final la supuesta actriz de Dina resulta ser la misma que vimos en la primera temporada.