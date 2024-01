Juegos que llegan en enero a los niveles de PS Plus

Es bien sabido que en estos momentos la suscripción de PS Plus cuenta con diferentes niveles a pagar, y ya tenemos los juegos que están dentro de la línea de Essentials, pero era lógico que hacían falta los Extra y Premium, y para fortuna de los fans, la propia Sony ha dado a conocer cuáles se van a poder bajar en los siguientes. Con un catálogo que puede ofrecer variedad, ya que tenemos desde experiencias de terror hasta las de acción aventura.

Lo que más destaca es Tiny Tina’s Wonderlands Next Level Edition, juego que meterá de lleno a las personas en mundos de fantasía con entornos oscuros, también está Resident Evil 2, el remake que llegó en 2019 para establecer cómo va a lucir la franquicia para los siguientes juegos. De igual manera está LEGO City Undercover, uno de los primeros sandbox con la franquicia de juguetes más popular del mundo, pero esta vez con historias originales que no se apegan a alguna marca famosa de la cultura pop.

Aquí la lista entera:

-Tiny Tina’s Wonderlands Next Level Edition

-Resident Evil 2

-Hardspace: Shipbreaker

-LEGO City Undercover

-Just Cause 3

-Session: Skate Sim -Shadow Tactics: Blades of the Shogun

-Vampire: The Masquerade

– Swansong -Surviving the Aftermath

Clásicos de Extra



-Rally Cross

-Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace

-Street Fighter: 30th Anniversary Collection

-Legend of Mana

-Secret of Mana

En esta ocasión el listado es escaso debido a que Enero siempre suele ser un mes sin tantos lanzamientos de por medio, pero para quienes esperen entregas importantes de Sony, la siguiente semana se lanza The Last of Us Part II Remastered. El cual traerá el título que vimos en 2020 con mejoras notables de PS5 y modos de juegos que nunca aparecieron en el original, por lo que los usuarios tendrán algo que jugar mientras llega Final Fantasy VII Rebirth a finales de febrero.

Los juegos se podrán bajar a partir del 16 de enero.

Nota del editor: Sin duda es un mes bastante flojo para el servicio, es posible que veamos algo más interesante para el futuro, pero por ahora las cosas no pintan bien para los clásicos. Sería buena idea que lleguen esos rumoreados God of War Remasterizados, pero hasta este momento se trata de un rumor.