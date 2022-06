The Batman fue todo un éxito en taquilla. La película de Matt Reeves fue tan bien recibida, que una secuela ya está en desarrollo. Aunque por el momento no hay detalles sobre esta cinta, esto no ha detenido a los fans de comenzar a especular sobre algunos de los elementos que veremos en la película. De esta forma, un artista ha creado el traje que el Caballero de la Noche de Robert Pattinson bien podría usar en esta aventura.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista conocido como Reynaldo_art, creó un arte conceptual que nos da una mirada al traje de Pattinson portaría en The Batman 2. Aquí no solo vemos una evolución de lo que apareció en la primera película, sino una clara inspiración en una de las historias más populares de DC en los últimos años.

El traje de Reynaldo_art es más aerodinámico y presenta una armadura que se conecta con todo de manera más fluida. Como lo pudieron ver, también hay una serie de detalles, especialmente en el pecho y la cabeza, que dejan en claro la inspiración en la vestimenta de Batman en la historia de Injustice.

Esperemos que no tengamos que esperar mucho para tener información oficial sobre The Batman 2. En temas relacionados, Christian Bale regresaría como Batman bajo una condición. De igual forma, el actor ha revelado por qué no ha visto The Batman.

The Batman nos presentó un traje bastante interesante para el personaje. Aunque para algunos la vestimenta de Ben Affleck o Christian Bale es su favorita, la de Robert Pattinson cuenta con unos elementos más reales, como las botas. Ya quiero ver The Batman 2.

Vía: Reynaldo_art