Gracias a la popularidad de los multiversos, actualmente no es complicado considerar que un actor retome un viejo papel para cumplir todos los sueños que los fans tienen. Recientemente, vimos esto con Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, y en futuro lo veremos con Michael Keaton y Ben Affleck en The Flash. Ahora, tal parece que Christian Bale no se opone a la idea de volver a interpretar a Batman en la pantalla grande.

En una entrevista con Comicbook, Bale, quien aparecerá como Gorr The God Butcher en Thor: Love and Thunder, reveló que estaría dispuesto a portar la capa del Caballero de la Noche una vez más. Sin embargo, Christopher Nolan, con quien trabajó en la trilogía de The Dark Knight, necesita estar involucrado. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Para mí, eso sería una cuestión de Chris Nolan, si alguna vez decidiera hacerlo de nuevo y si eligiera volver a cruzarse en mi camino, entonces sí, lo consideraría porque ese siempre fue nuestro pacto entre nosotros, nos apegaríamos a ello. Dijimos que solo haríamos tres. Y luego me dije a mí mismo, y solo lo lograría con Chris”.

Sin embargo, conseguir que Christopher Nolan regrese al mundo de Batman podría ser más complicado de lo planeado. No solo el director está trabajando en otros proyectos por el momento, sino que él nunca ha demostrado interés por continuar con la historia de The Dark Knight.

En temas relacionados, Christian Bale ha revelado por qué no ha visto The Batman. De igual forma, los fans han organizado un evento de Batman Forever.

Vía: Comicbook