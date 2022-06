¡Anamanaguchi regresa a México este año!

Cuando Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition llegó al mercado a principios del año pasado, no solo esto provocó que el cómic y película aumentaran en popularidad, sino que el soundtrack del juego también tuvo un segundo aire. De esta forma, Anamanaguchi, la banda que combina chiptune con rock y fue la responsable de musicalizar el juego de Ubisoft, comenzó una gira para celebrar este lanzamiento. Ahora, el día de hoy se ha revelado que el concierto de Scott Pilgrim vs The World: The Game Soundtrack: The Tour llegará a México.

Por medio de sus redes sociales, Anamanaguchi confirmó que la Ciudad de México tiene una cita con la banda estadounidense el próximo 27 de agosto de 2022 para disfrutar del soundtrack de Scott Pilgrim vs The World: The Game completamente en vivo. Este concierto se llevará a cabo en el Lunario de la Ciudad de México. Aunque por el momento no hay precio para los boletos, se ha confirmado que la preventa se llevará a cabo el 5 y 6 de julio, mientras que la venta de los boletos comenzará el próximo 7 de julio.

Esta será la segunda vez que Anamanaguchi se presenta en nuestro país, ya que en 2013 dieron un concierto en la Ciudad de México como parte de los eventos del último Nerdcore Podcast. En esta ocasión, la banda se enfocará por completo en la música del juego de Scott Pilgrim, aunque no se descarta escuchar algo de sus discos.

Recuerda, Anamaguchi se presentará en el Lunario de la Ciudad de México el próximo 27 de agosto de 2022. En temas relacionados, Netflix está trabajando en una serie animada de Scott Pilgrim. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition.

Estoy sumamente emocionado. Anamanaguchi es una de mis bandas favoritas, y no puedo esperar para disfrutar de la música de Scott Pilgrim vs The World: The Game totalmente en vivo. Sin duda alguna, un sueño hecho realidad para muchos.

