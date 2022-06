Los fans no están contentos con Games With Gold

Como cada mes, Xbox compartió los juegos que llegarán a Games With Gold en julio. En esta ocasión veremos Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails y Torchlight. Sin embargo, a los fans no les gustó esta selección, ya que, una vez más, no están contentos con estas propuestas, y exigen que se mejore la oferta, o que los Games With Gold sean eliminados de forma definitiva.

Por medio de las redes sociales, los usuarios se han quejado ante la selección de Games With Gold que ofrecerá Xbox en julio. No solo los jugadores están cansados de que la oferta sea mixta, en el mejor de los casos, mes con mes, sino que incluso se han quejado de que Torchlight se está repitiendo. A esto hay que sumarle los juegos de PS Plus Essentials, en donde veremos títulos como Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

“Hermano, acabamos de tener Torchlight en agosto de 2019. ¿Por qué nos das juegos repetidos que acabamos de tener? PsPlus tendrá juegos bombas. Pero no, los Games With Gold simplemente se quedaron sin energía”.

Bro we just had Torchlight back in 2019 August. Why are you giving us repeated games we just had?? PsPlus be having bomb-free games. But nah games with gold just all dried out of energy. — DoomSlayer (@XenoGrim) June 28, 2022

“Decepción consecutiva… Consideren dar un solo AA o AAA que tres juegos malos”.

Back to back disappointment… Please consider giving a single AA or AAA than three bad games. — Tarun Singh (@sc0rpi025) June 29, 2022

“Por lo general, puedo encontrar algo bueno, pero ¡guau! Este es un mes terrible. Torchlight es un buen juego pero ya se ha dado por vencido. Eso es todo lo que puedo decir. Sí”.

I can usually find something good but wow. This is a terrible month. Torchlight is a good game but already given out. That's about all I can say. Yeesh. — MyFinalThoughts (@Welc0metotheNHK) June 28, 2022

“Xbox no pone ningún esfuerzo en el servicio Games with Gold. Ni siquiera deberían ofrecer más esto y bajar el precio de Xbox Live Gold porque solo quiero jugar en línea”.

Xbox puts no effort in the Games with Gold service. They should not even offer this anymore and lower the price of Xbox Live Gold because I just want to play online. pic.twitter.com/dDn5AKkfDg — Edward Torres (@Murderstorm117) June 29, 2022

Hago el mismo Tweet todos los meses y lo seguiré haciendo hasta que suceda.

Dejen morir a los Games With Gold. pic.twitter.com/DecUoKEp3H — Angelo Herrera (@AngeloH96) June 28, 2022

Por el momento, parece que no hay planes para cambiar el rumbo de Games With Gold y seguir ofreciendo este tipo de juegos mes con mes. Esta no es la primera vez que esto sucede, ya que siempre que la selección deja mucho desear, los mismos comentarios aparecen en internet.

En temas relacionados, esto es lo que llega a Xbox Game Pass. De igual forma, jefe de Xbox defiende a Bethesda de las acusaciones de crunch.

Nota del Editor:

Han pasado meses desde que Xbox Games With Gold presentó algo que genuinamente valga la pena. Siempre son títulos indie y pequeñas experiencias que no llaman la atención de los usuarios. Esperemos que esto cambie lo más pronto posible.

