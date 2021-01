Checa el nuevo tráiler de Star Wars: The High Republic

Aunque por el momento no hay mucha información sobre el futuro de Star Wars en el cine, la obra de George Lucas seguirá vigente en diferentes medios. Hace unas semanas vimos los planes de Disney para expandir el futuro de los Jedi por medio de series. Sin embargo, aquellos que desean conocer el pasado de esta orden no tendrán que esperar mucho, ya que The High Republic por fin dará inicio el día de mañana, y hoy se ha liberado un nuevo tráiler de esta nueva saga.

The High Republic se encarga de contarnos los sucesos que transcurrieron miles de años antes de la saga de Skywalker, cuando los Jedi estaban en su punto más alto. Esta historia se desarrolla a lo largo de libros, cómics y revistas, en donde se abarcarán historias de diferentes géneros y para todo tipo de público.

Después de un retraso, las primeras historias de The High Republic comenzarán a publicarse el día de mañana, 5 de enero de 2021. Todo dará inicio con Light of the Jedi de Charles Soule, la novela de jóvenes adultos, A Test of Courage de Justina Ireland, y The Great Jedi Rescue de Cavan Scott. Después, el 6 de enero Marvel Comics empezará a publicar una serie de cómics de esta historia, y en febrero IDW se encargará de publicar Star Wars: The High Republic Adventures. Puedes checar el tráiler de estas historias a continuación:

En temas relacionados, se ha dado a conocer que la película de Star Wars: Squadrons no será una adaptación de los videojuegos. De igual forma, aquí puedes ver el primer adelanto de Visions, el anime de Star Wars.

Vía: Star Wars